У Чорнобильській зоні горить 20 гектарів трави

У Зоні відчуження та безумовного відселення проводиться гасіння пожежі трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками на загальній площі близько 20 га.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 20:00 6 квітня проводиться гасіння пожежі трав’яного настилу та лісової підстилки у Котовському лісництві Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу смт Поліське, с. Влодимірівка, с. Жовтневе та с. Рудня Осошня окремими осередками на загальній площі близько 20 га", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до гасіння залучено 104 чол. та 26 од. техніки, у тому числі від ДСНС 48 чол. о/с та 9 од. техніки (з них один вертоліт Мі-8, який здійснив 19 скидів води, загальним об'ємом 38 тон).

Читайте також: Поліція затримала підозрюваного у підпалі лісу під Чорнобилем

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год). У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,2 мР/год при контрольно допустимому рівні до 0,55 мР/год, на КДП Дитятки 0,1 мР/год при контрольно допустимому рівні до 0,2 мР/год).

Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Для приборкання вогню та ліквідації задимлення були задіяні авіація та спецтехніка.

фото ілюстративне