Поліція затримала підозрюваного у підпалі лісу під Чорнобилем

На Київщині поліція встановила зловмисника, за вини якого вогнем знищено 5 га лісництва у Чорнобильській зоні.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

«Повідомлення про загорання трав’яного настилу на території Котовського лісництва, що знаходиться на території зоні відчуження, надійшло до поліції столичної області від рятувальників. До ліквідації пожежі були залучені працівники ДСНС та спецтехніка. Вже за кілька годин пожежу вдалося локалізувати», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проведення невідкладних заходів працівники Іванківського відділу поліції встановили особу, причетну до виникнення пожежі.

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Ним виявився 27-річний житель села Рагівка. Як пояснив молодик поліцейським, він задля забави в трьох місцях підпалив сміття та траву. Після чого вогонь вітром перекинуло далі і він вже не зміг впоратися та загасити багаття.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри молодому чоловіку. Триває слідство.

Як повідомлялось, станом на 7:00 6 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжуються заходи щодо ліквідації двох осередків пожеж, а саме: між с. Володимирівка та с. Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га. Крім того, триває гасіння пожежі поблизу с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га.