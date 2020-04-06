Головна санлікарка Тернопільщини спростувала фейк про 300 хворих

Поширена у деяких ЗМІ інформація про те, що на Тернопільщині хворих на коронавірус три сотні, не відповідає дійсності.

Про це кореспонденту Укрінформу заявила головний державний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук.

«Один із телеканалів поширив інформацію про те, що в Тернопільській області на COVID-19 нібито захворіло 300 осіб. Це не відповідає дійсності. За останніми офіційними даними, на Тернопільщині 160 людей із коронавірусною інфекцією. Ці випадки підтверджені лабораторно. За період спостереження в області зареєстровано триста випадків підозр, з них – 160 підтверджено, три залишаються під підозрою, 137 випадків –спростовано», - сказала Чайчук.

Як повідомляло агентство, сьогодні вранці помер 56-річний священник, який був першим хворим на корона вірус у Тернопільській області.

На Тернопільщині це вже третій летальний випадок від захворювання на коронавірус.