Головна санлікарка Тернопільщини спростувала фейк про 300 хворих
Про це кореспонденту Укрінформу заявила головний державний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук.
«Один із телеканалів поширив інформацію про те, що в Тернопільській області на COVID-19 нібито захворіло 300 осіб. Це не відповідає дійсності. За останніми офіційними даними, на Тернопільщині 160 людей із коронавірусною інфекцією. Ці випадки підтверджені лабораторно. За період спостереження в області зареєстровано триста випадків підозр, з них – 160 підтверджено, три залишаються під підозрою, 137 випадків –спростовано», - сказала Чайчук.
Як повідомляло агентство, сьогодні вранці помер 56-річний священник, який був першим хворим на корона вірус у Тернопільській області.
На Тернопільщині це вже третій летальний випадок від захворювання на коронавірус.