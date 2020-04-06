На Тернопільщині 44 медики захворіли на CОVID-19

У Тернопільській області кількість хворих на коронавірус медиків сягнула вже 44.

Про це на свій сторінці Facebook повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

«На Тернопільщині коронавірусом вже захворіло 44 медики. З них 5 – Монастириському районі, четверо у Кременецькому, двоє у Заліщицькому, по одному у Козівському та Бучацькому районах», - йдеться у повідомленні.\

Зазначається, що в одного лікаря із Тернополя захворювання не пов’язане із професійною діяльністю.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на Тернопільщині зафіксовано третю смерть від CОVID-19.

За останніми даними, в області лабораторно підтверджено 160 випадків захворювання на коронавірус.