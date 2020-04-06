Транзитні фури через Херсонщину пропускатимуть безперешкодно

На карантинних постах у Херсонській області безперешкодно пропускатимуть транзитні фури, аби уникнути кілометрових заторів.

Про це на брифінгу 6 квітня заявив начальник обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромаскевич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується блокпостів, прийнято рішення про безперешкодний пропуск транзитних фур - це приблизно одна чверть від тієї черги, яка була вчора», - зазначив Ромаскевич.

Також, за його словами, вже з 7 квітня, збільшиться кількість працівників, що проводитимуть дистанційний температурний скринінг, це дозволить збільшити транспортний потік. До роботи на блокпостах будуть залучені фахівці головного управління Держспоживслужби.

За словами голови ОДА Юрія Гусєва, 7 квітня в області чекають на партію дистанційних вимірювачів температури.

Він зазначив, що станом на 13 годину 6 квітня заторів на карантинних блокпостах не було зафіксовано.

Гусєв також закликав мешканців області дотримуватися карантинних обмежень.

Читайте також: На карантинних постах Херсонщини виникли затори

Як повідомляв Укрінформ, на дорогах Херсонщини встановлено 9 стаціонарних карантинно-медичних постів на всіх в’їздах в область і в Херсон, створено 3 мобільні карантинно-медичні пости. На карантинно-медичних постах мала здійснюватися зупинка всіх транспортних засобів, перевірка документів та спеціальних дозволів на перевезення громадян і вантажів, а також проводитися температурний скринінг водіїв та пасажирів. Через це на кількох карантинних постах на під’їздах до обласного центру ввечері в неділю, 5 квітня, утворилися кілометрові затори.

На цей час в області коронавірусну хворобу підтверджено у 10 осіб, одна людина померла. Є також підозра на хворобу у 4 осіб.