Померлий священник не був причиною спалаху COVID-19 на Тернопільщині - санлікарка області
Про це кореспондентові Укрінформу повідомила головний державний санітарний лікар області Оксана Чайчук.
"Чутки про те, що, мовляв, священник Олег Вінницький, який сьогодні вранці помер від ускладнень COVID-19, не мають під собою документального підтвердження. Ми маємо статистику. А з неї видно, що у ті дні, коли було виявлено коронавірус у священника, в районі, зокрема 13-15 березня, були зафіксовані захворювання в інших жителів. Це люди, які не спілкувалися із отцем", - сказала у телефонній розмові з кореспондентом агентства Чайчук.
За її словами, священник, який помер, мав низку захворювань, які і вплинули на подальший перебіг COVID-19 у пацієнта.
Така обставина ускладнила ситуацію, що й призвело до летального наслідку.
Чайчук також повідомила, що в області в останні дні забезпечення лікарень засобами індивідуального захисту суттєво поліпшилося, медики мають усе необхідне, аби лікувати хворих.
Як повідомляло агентство, сьогодні вранці помер 56-річний священник, який був першим хворим на коронавірус у Тернопільській області.
За останніми даними на Тернопільщині зареєстровано 160 випадків COVID-19.
Загалом в Україні станом на 9:00 підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 людей померли, 28 одужали.