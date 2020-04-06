Померлий священник не був причиною спалаху COVID-19 на Тернопільщині - санлікарка області

Інфікований коронавірусом священник, який сьогодні помер, не був причиною спалаху захворювання на Тернопільщині.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила головний державний санітарний лікар області Оксана Чайчук.

"Чутки про те, що, мовляв, священник Олег Вінницький, який сьогодні вранці помер від ускладнень COVID-19, не мають під собою документального підтвердження. Ми маємо статистику. А з неї видно, що у ті дні, коли було виявлено коронавірус у священника, в районі, зокрема 13-15 березня, були зафіксовані захворювання в інших жителів. Це люди, які не спілкувалися із отцем", - сказала у телефонній розмові з кореспондентом агентства Чайчук.

За її словами, священник, який помер, мав низку захворювань, які і вплинули на подальший перебіг COVID-19 у пацієнта.

Така обставина ускладнила ситуацію, що й призвело до летального наслідку.

Чайчук також повідомила, що в області в останні дні забезпечення лікарень засобами індивідуального захисту суттєво поліпшилося, медики мають усе необхідне, аби лікувати хворих.

Як повідомляло агентство, сьогодні вранці помер 56-річний священник, який був першим хворим на коронавірус у Тернопільській області.

Читайте також: Коронавірус потужно атакував ще один район Тернопільщини

За останніми даними на Тернопільщині зареєстровано 160 випадків COVID-19.

Загалом в Україні станом на 9:00 підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 людей померли, 28 одужали.