Для медиків Київщини закупили 5 тисяч захисних костюмів

Київська обласна державна адміністрація передасть у лікарні 5 тисяч захисних костюмів для медиків.

Про це на брифінгу заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови ОДА Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо закупівель, які провели за рахунок обласного бюджету. З найближчих - це закупівля 5 тисяч захисних костюмів, які ми отримаємо вже сьогодні... З цих 5 тисяч 3 тисячі одиниць відразу підуть медперсоналу екстреної медичної допомоги, 2 тисячі - в інфекційні відділення медичних закладів", - сказав Володін.

За його словами, також почали закуповувати дезінфікуючі розчини для потреб області, адже нині у кожному населеному пункті області проводиться дезінфекція вулиць, зупинок та інших громадських місць.

"Крім того, силами Київської обласної державної адміністрації в суботу передали до медзакладів 1680 захисник окулярів. Запущено власне виробництво захисних масок на потужностях навчально-виробничих закладів у містах Біла Церква, Богуславі, Тетієві. За попередніми оцінками разом за добу вони можуть виготовити до 1,5 тисячі масок. Вже за ці вихідні пошили першу партію - 3 тисячі одиниць", - розповів Володін.

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Як повідомлялося, у Київській області підтверджено 91 випадок захворювання на коронавірус, зокрема 5 летальних. Підозру на зараження мають 387 осіб.

Встановлено медичне спостереження за 1108 контактними особами.

В Україні зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей одужало, 38 осіб померло.