В Одеській інфекційній лікарні троє пацієнтів з діагнозом COVID-19 - у тяжкому стані

Серед 16 пацієнтів, що перебувають в Одеській інфекційній лікарні з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, лише троє у тяжкому стані. Решта - у стані середньої тяжкості чи задовільному.

Про це розповіла 6 квітня директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко на засіданні оперативного штабу по COVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із 27 жителів Одещини, у яких лабораторно підтверджено діагноз COVID-19, зараз перебувають у стаціонарі інфекційної лікарні 16 пацієнтів. Лікарі вважають стан трьох із них тяжким, хоча жоден не має потреби у штучній вентиляції легенів. Десятеро пацієнтів у стані середньої тяжкості, троє - у стані задовільному. Причому більшість пацієнтів - 10 із 16-ти - це одесити віком від 50 до 79 років", - зазначила Якименко.

За її словами, упродовж доби 5 квітня за допомогою до медиків звернулися 11 пацієнтів з підозрою на коронавірус. Зараз вони проходять медичне обстеження.

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Лікарня повністю забезпечена витратними матеріалами і засобами індивідуального захисту, хворі отримують все необхідне лікування.

В Україні станом на ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19,з них 38 летальних, 28 людей вже одужали.