У Сумах до тисячі ліжок розширюють потужність лікарень для приймання хворих з COVID-19

У Сумах розширюють потужність лікарень для приймання хворих на коронавірус щонайменше до тисячі ліжок.

Про це у понеділок, 6 квітня, під час апаратної наради в Сумській міськраді сказав міський голова Олександр Лисенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Задіюємо всі ресурси на запобігання та лікування коронавірусу. Звертаю увагу на якнайшвидшу підготовку палат, розгортання додаткових ліжкомісць, аби ми були максимально готові до можливого зростання кількості хворих. На даний час, у разі загострення ситуації з захворюванням на коронавірус, сумські лікарні можуть надати допомогу 500 хворим. Необхідно розширити загальну потужність лікарень щонайменше до тисячі ліжок, тому треба пришвидшити ремонтні роботи в медичних закладах», - заявив керівник міста.

Зокрема, очільник міста доручив в. о. начальника відділу охорони здоров’я Олені Чумаченко пришвидшити ремонтні роботи у КНП «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» та КНП «Клінічна лікарня № 5», на що минулого тижня з бюджету ОТГ виділили 5,9 млн грн.

Також міський голова наказав профільному відділу проаналізувати заплановані закупівлі, зосередившись насамперед на придбанні обладнання, що стане в нагоді в боротьбі з коронавірусом.

«Необхідно проаналізувати всі тендери, що планувались. Якщо є обладнання, без якого наразі можна обійтись, необхідно зупинити закупівлі і спрямувати кошти на придбання устаткування, яке необхідне для запобігання коронавірусу та боротьбу з ним», – наголосив Лисенко.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 6 квітня на Сумщині зареєстровано 51 лабораторно підтверджений випадок зараження коронавірусом, з них 2 летальних.

Загалом в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало.