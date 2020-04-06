У Сумах відновлюють 10 старих апаратів ШВЛ

У Сумах відновлюють 10 несправних апаратів штучної вентиляції легень, і три з них уже відремонтували.

Про це заявила в.о. начальника міського відділу охорони здоров’я Олена Чумаченко під час апаратної наради в Сумській міськраді у понеділок, 6 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З десяти раніше не працюючих апаратів ШВЛ станом на сьогодні відремонтовані три, іще три перебувають у ремонті і, за договором, мають бути відремонтовані до 20 квітня. А ще 4 апарати чекають на запасні частини, які мають поставити до 10 квітня, після чого апарати будуть взяті в ремонт», - розповіла Чумаченко.

За її словами, лікувальним закладам Сум додатково потрібно придбати 96 апаратів штучної вентиляції легень. Однак, «Враховуючи наявний ресурс, також допомогу благодійних організацій, лікувальними закладами за рахунок коштів резервного фонду наразі опрацьовується питання придбання 30 апаратів ШВЛ», зазначила посадовець.

Вона поінформувала, що наразі в Сумській міській ОТГ офіційно підтверджено три випадки COVID-19 (двоє хворих лікуються стаціонарно в обласній інфекційній лікарні, один – амбулаторно). Особи, які з ними контактували (15 чоловік), перебувають під наглядом лікарів первинної ланки. З восьми осіб, які мають підозри на коронавірус, двоє перебувають в обласній інфекційній лікарні, решта – вдома. Щодо них встановили 31 контактну особу – всі спостерігаються фахівцями первинної ланки.

Станом на ранок 6 квітня на Сумщині зареєстровано 51 лабораторно підтверджений випадок зараження коронавірусом, з них 2 летальнихх.

Загалом в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало.