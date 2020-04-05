На Житомирщині - два нових випадки коронавірусу

На Житомирщині коронавірус лабораторно підтвердився у двох людей із Бердичева та Малина, які контактували з хворими на COVID-19.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook.

«Було зафіксовано два нових випадки COVID-19: один випадок – у Бердичеві, другий — в Малині. У Бердичеві підтверджено підозру в жінки 1966 року народження, в Малині – у чоловіка 1976 року народження», - йдеться у повідомленні.

Бунечко наголосив, що обоє хворих контактували з пацієнтами, в яких раніше підтвердили коронавірус.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні у Бердичеві від коронавірусу помер чоловік 1972 року народження, що перебував у лікарні у важкому стані. Хворобу раніше також підтвердили у його дружини.

Щодо жителя Малина 1964 року, то виявлено 33 людини, які з ним контактували.

Наразі в області 11 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з яких 2 – летальні.

Станом на 22:00 4 квітня в Україні 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Зафіксовано 32 летальні випадки від коронавірусу, а 25 осіб одужали.