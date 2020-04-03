На Прикарпатті породілля, яка померла від COVID-19, народила здорову дитину

На Прикарпатті лабораторно підтвердили, що дитина, народжена хворою на COVID-19 жінкою, здорова.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Івано-Франківської ОДА.

«У дитини померлої 30 квітня жінки результат тестування на COVID-19 негативний», - повідомили в пресслужбі.

За їхньою інформацією, за останню добу коронавірус на Прикарпатті лабораторно підтвердили ще у 16 випадках.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня в обласному перинатальному центрі померла 37-річна породілля з Болехова, яка нещодавно повернулась з Польщі. Пізніше у неї лабораторно підтвердили коронавірус.

Жінка народила дівчинку вагою 2,5 кг.

На Прикарпатті зареєстровано 81 випадок захворювання на коронавірус , з них п’ять – летальні.