До села Комарівка на Чернігівщині через коронавірус залишили тільки один в’їзд-виїзд

Через збільшення хворих на коронавірус та контактних із ними осіб у селі Комарівка Борзнянського району з 2 квітня суттєво обмежили рух транспорту, залишивши тільки один в’їзд-виїзд - дорогу, що з’єднує з трасою національного значення Н-07 (Київ-Суми-Юнакіївка).

Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"Враховуючи велику кількість контактних осіб із села Комарівка, обмежуємо рух транспорту із населеного пункту. В’їзд та виїзд здійснюватиметься лише у напрямі із Комарівки до траси Н-07. Для контролю діє контрольно-пропускний пункт. Транзитний рух через населений пункт припинено", - наголосив голова ОДА Андрій Прокопенко після вечірнього засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Водночас було повідомлено про ще двох жительок Комарівки, у яких лабораторно підтверджено коронавірусну інфекцію.

До 1 квітня COVID-19 у селі було виявлено у двох людей. Всі хворі госпіталізовані до інфекційного відділення Борзнянської центральної райлікарні, де їм надається медична допомога.

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Як повідомлялося, 28 березня с. Комарівка було визнано першим осередком спалаху інфекційної хвороби на Чернігівщині. На його території запроваджено особливий режим проведення протиепідемічних заходів та в’їзду-виїзду громадян і транспортних засобів. У селі створено два КПП із залученням до роботи на них медпрацівників та правоохоронців.

На сьогодні в Чернігівській області зафіксовано 5 випадків захворювання на COVID-19: 4 - в Комарівці, 1 - у м. Корюківка.

Фото: Нацполіція