Осередком коронавірусу на Чернігівщині визнали місто Корюківку

На позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місто Корюківку, де виявлено хворого на коронавірус, визнано осередком спалаху інфекційної хвороби.

Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"Визнати місто Корюківка осередком спалаху інфекційної хвороби",- ідеться у повідомленні.

Місцевим органам влади спільно з силовиками та медиками доручено інформувати населення про межі територій карантину, визначити, які об’єкти й приміщення потребують дезінфекції, вирішити питання харчування медичних працівників інфекційного відділення райлікарні, які постійно перебувають на роботі тощо.

Жителям Корюківки рекомендовано обмежити пересування на власних автомобілях між населеними пунктами, районами та регіонами України.

Зазначається, що Корюківська ЦРЛ забезпечена всім необхідним. Днями медзаклад додатково отримав 70 костюмів індивідуального захисту, медичні респіратори й витратні матеріали, деззасоби.

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Як повідомляло агентство, 30 березня в Корюківську ЦРЛ був госпіталізований 20-річний місцевий житель із підозрою на COVID-19, який щойно повернувся з Польщі. Наступного дня діагноз було підтверджено. Зараз хворий находиться під постійним наглядом лікарів. Визначено коло контактних осіб, вони перебувають на самоізоляції.

На сьогодні в Чернігівській області виявлено вже 5 випадків зараження коронавірусом. З них 4 - в селі Комарівка Борзнянського району, 1 - у Корюківці. В останньому налічується близько 13 тис населення.

Фото: АА.