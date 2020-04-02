На Чернігівщині визначили 11 лікарень для прийому хворих на коронавірус

На Чернігівщині приймати хворих на коронавірусну інфекцію зможуть 11 лікарень: чотири - в Чернігові, решта - у райцентрах.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю Чернігівської обласної ради.

"В області узгоджено перелік закладів охорони здоров’я першої хвилі для госпіталізації осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби COVID-19. Відповідний наказ підготовлено Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації", - йдеться у повідомленні.

До списку визначених закладів увійшли розташовані в Чернігові міська лікарня №2, районна лікарня (Чернігівського району), пологовий будинок та обласна дитяча лікарня, а також центральні райлікарні в Борзні, Козельці, Корюківці, Новгороді-Сіверському, Ніжині, Прилуках, Талалаївці.

В інфекційних відділеннях цих закладів працюють 173 медичні працівники та розгорнуто 350 ліжок. Зазначається, що в разі нагальної потреби хворих лікуватимуть і в інших закладах охорони здоров’я області, визначених для другої-четвертої хвилі госпіталізації.

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Усього ж в інфекційних відділеннях медичних установ області наразі розгорнуто 427 ліжок, працюють 34 лікарі-інфекціоністи та 161 медпрацівник молодшого лікарського персоналу.

У наявності в лікарнях - 142 апарати штучної вентиляції легень (+6 за останній тиждень), 71 наркозно-дихальний апарат.

Як повідомлялося, на 1 квітня в Чернігівській області лабораторно підтверджено 3 випадки захворювання людей на COVID-19. Двох пацієнтів лікують у Борзнянській ЦРЛ, одного - в Корюківській.

Фото: facebook/Чернігівська міська лікарня 2