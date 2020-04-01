Морози на Чернігівщині призупинили масову сівбу ранніх зернових

На Чернігівщині різкі перепади температури повітря, коли досить тепла погода чергується з морозами, не дозволяють аграріям почати масовий посів ярини.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив начальник відділу землеробства, інженерно-технічного забезпечення та безпеки праці департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА Анатолій Щербатий.

"У семи районах області (всього їх 22 - ред.) посівну ще зо два тижні тому почали окремі господарства. Але через 2-3 дні вдарили морози - і польові роботи припинилися. Минулого тижня потепліло - і посів відновився. Та нині земля знову підмерзла", - сказав фахівець.

За словами Щербатого, станом на 27 березня ярі культури в області посіяно на площі 6,5 тис га. Найбільше - ячменю (3,6 тис га), трохи вівса, гороху та пшениці.

А загалом, зауважив співрозмовник, такий ранній старт посівної для Чернігівщини не є властивим і буває раз в кількадесят років. Зазвичай тут сівалки починають виводити на поля в період з 5 по 20 квітня. Цього року через теплу зиму аграрії ризикнули почати сівбу раніше, однак погода цей процес усе одного загальмувала.

Що стосується карантинних заходів, пов’язаних із пандемією коронавірусу, додав Щербатий, то вони не можуть вплинути на хід посівної. Тому що майже 100% аграріїв області все необхідне (насіння, добрива, пестициди, паливо) закупили ще восени або взимку.

Засівати ярими культурами на Чернігівщині в цьому році планується 1 млн 033 тис га, що на 23 тис га (2%) більше, ніж у 2019-му.