Морози на Чернігівщині призупинили масову сівбу ранніх зернових

Морози на Чернігівщині призупинили масову сівбу ранніх зернових

Укрінформ
На Чернігівщині різкі перепади температури повітря, коли досить тепла погода чергується з морозами, не дозволяють аграріям почати масовий посів ярини.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив начальник відділу землеробства, інженерно-технічного забезпечення та безпеки праці департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА Анатолій Щербатий.

"У семи районах області (всього їх 22 - ред.) посівну ще зо два тижні тому почали окремі господарства. Але через 2-3 дні вдарили морози - і польові роботи припинилися. Минулого тижня потепліло - і посів відновився. Та нині земля знову підмерзла", - сказав фахівець.

За словами Щербатого, станом на 27 березня ярі культури в області посіяно на площі 6,5 тис га. Найбільше - ячменю (3,6 тис га), трохи вівса, гороху та пшениці.

А загалом, зауважив співрозмовник, такий ранній старт посівної для Чернігівщини не є властивим і буває раз в кількадесят років. Зазвичай тут сівалки починають виводити на поля в період з 5 по 20 квітня. Цього року через теплу зиму аграрії ризикнули почати сівбу раніше, однак погода цей процес усе одного загальмувала.

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Що стосується карантинних заходів, пов’язаних із пандемією коронавірусу, додав Щербатий, то вони не можуть вплинути на хід посівної. Тому що майже 100% аграріїв області все необхідне (насіння, добрива, пестициди, паливо) закупили ще восени або взимку.

Засівати ярими культурами на Чернігівщині в цьому році планується 1 млн 033 тис га, що на 23 тис га (2%) більше, ніж у 2019-му.

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