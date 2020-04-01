Аграрії вже засіяли ярими культурами понад 7% площ

Весняна посівна кампанія 2020 року прискорилася у всіх областях України; наразі аграрії вже засіяли ярими культурами понад 7% запланованих площ.

Так хід посівної компанії в Україні прокоментувала Укрінформу пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, повідомляє кореспондент агентства.

«Весняна посівна 2020 року прискорилася у всіх областях. Станом на 26 березня було посіяно 1,008 млн га, що на 383,5 тис га більше, ніж на 19 березня. Лідерами у прирості темпів посівів є Запорізька, Харківська та Чернігівська області. Таким чином агровиробники вже засіяли 7% площ від прогнозу», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 2020 році заплановано засіяти основними 10 ярими культурами 15,26 млн га, на 0,3 млн га більше, ніж у 2019 році. У структурі посівів ярої групи за прогнозами збільшиться частка кукурудзи та соняшнику, зменшиться ячменю, сої та цукрового буряку.

За інформацією Мінекономіки, запровадження надзвичайної ситуації на території всієї України не передбачає обмеження вільного руху товарів. Отже, наразі аграрії забезпечені усіма необхідними матеріально-технічними ресурсами для проведення посівної кампанії: насінням, засобами захисту рослин, мінеральними добривами, паливо-мастильними матеріалами тощо.

Також, наголошується, що у зв’язку із запровадженням карантину, в Україні не плануються зміни в структурі посівних площ ярих культур урожаю поточного року.

«Посівна 2020 розпочалася згідно з графіком. За даними Укргідрометцентру наразі є сприятливі умови для швидкого посіву. Також ситуація щодо стану озимих культур в даний час є стабільною. Вологи в шарі 0-20 см грунту є достатньо для розвитку цих культур на найближчі два тижні», - інформує пресслужба Мінекономіки.

Зараз, вважають у міністерстві, необхідно максимально оперативно провести сівбу ярих зернових культур ранньої групи, оскільки волога в верхніх шарах досить швидко випаровується, що пов’язано з вітряною та сонячною погодою. На даний час кількість вологи є недостатньою і порівняно низькою з попередніми роками, але ця ситуація не є критичною та залежатиме від кількості опадів в квітні-травні. Опади також визначатимуть і динаміку сівби ярих культур.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 березня посівна ранніх ярих культур розпочалася в усіх областях України. Найбільші посіви ярих культур на вказану дату були в Одеській (118,97 тис. га), Херсонській (98,69 тис. га) та Донецькій (61,98 тис. га) областях. У Миколаївській області сівбу ранніх ярих культур розпочато ще в лютому: станом на 24 лютого вже було засіяно майже 1 тис. га.