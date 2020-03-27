Аграрії Київщини засіяли понад 25 тисяч гектарів під цьогорічний урожай

Аграрії Київської області станом на 27 березня 2020 року засіяли зерновими та зернобобовими культурами понад 25 тис. га із запланованих 1 155 тис. га.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

«На Київщині триває комплекс весняно-польових робіт. Станом на 27 березня 2020 року господарствами Київської області вже посіяно зернових та зернобобових культур на площі понад 25 тисяч гектарів», - ідеться у повідомленні.

Виходячи з аналітики минулих років, вся посівна площа буде на рівні 1 155 тис. га, з них: під зернові культури – 625,0 тис. га; під технічні культури – 344,6 тис. га; картоплю та овочі – 121,8 тис. га; кормові культури – 63,6 тис. га.

Також проводиться боротьба зі шкідниками та хворобами, які через аномально теплу погоду взимку поширилися на посівах озимих культур та багаторічних трав.

Наголошується, що в першій декаді березня озимі відновили вегетацію (що на три тижні раніше середніх багаторічних строків). Запас продуктивної вологи в орному шарі є достатнім.

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За інформацією пресслужби КОДА, для проведення комплексу весняно-польових робіт господарства Київської області накопичили 98% дизпалива та 96 % бензину до технологічної потреби.