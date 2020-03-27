Аграрії Київщини засіяли понад 25 тисяч гектарів під цьогорічний урожай

Аграрії Київщини засіяли понад 25 тисяч гектарів під цьогорічний урожай

Укрінформ
Аграрії Київської області станом на 27 березня 2020 року засіяли зерновими та зернобобовими культурами понад 25 тис. га із запланованих 1 155 тис. га.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

«На Київщині триває комплекс весняно-польових робіт. Станом на 27 березня 2020 року господарствами Київської області вже посіяно зернових та зернобобових культур на площі понад 25 тисяч гектарів», - ідеться у повідомленні.

Виходячи з аналітики минулих років, вся посівна площа буде на рівні 1 155 тис. га, з них: під зернові культури – 625,0 тис. га; під технічні культури – 344,6 тис. га; картоплю та овочі – 121,8 тис. га; кормові культури – 63,6 тис. га.

Також проводиться боротьба зі шкідниками та хворобами, які через аномально теплу погоду взимку поширилися на посівах озимих культур та багаторічних трав.

Наголошується, що в першій декаді березня озимі відновили вегетацію (що на три тижні раніше середніх багаторічних строків). Запас продуктивної вологи в орному шарі є достатнім.

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За інформацією пресслужби КОДА, для проведення комплексу весняно-польових робіт господарства Київської області накопичили 98% дизпалива та 96 % бензину до технологічної потреби.

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