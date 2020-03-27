Аграрії в Україні прискорили посівну

Аграрії прискорили у всіх областях весняну посівну ярих культур і довели її до 1 млн га.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

"Весняна посівна 2020 року ярих культур прискорилася у всіх областях. За тиждень станом на 26 березня було посіяно 1 млн 8 тис. га, що на 383,5 тис. га більше, ніж 19 березня. Лідерами у прирості темпів посівів є Запорізька, Харківська та Чернігівська області. Таким чином, агровиробники вже посіяли 7% площ від прогнозу", - йдеться уповідомленні.

У Мінекономіки нагадали, що прогнозована площа основних ярих культур (10 культур) становить 15,26 млн га, що на 0,3 млн га більше, ніж у 2019 році. У структурі посівів ярої групи за прогнозами збільшиться частка кукурудзи та соняшника, зменшиться ячменя, сої та цукрового буряка.

У відомстві зазначають, що посівна-2020 розпочалася згідно з графіком і що за даними Укргідрометцентру наразі є сприятливі умови для швидкого посіву.

Водночас у міністерстві нагадали, що запровадження надзвичайної ситуації на території всієї України не передбачає обмеження вільного руху товарів. «Отже, наразі аграрії забезпечені усіма необхідними матеріально-технічними ресурсами для проведення посівної кампанії (насінням, ЗЗР, мінеральні добрива, паливо-мастильні матеріали тощо)», - зазначили у міністерстві.

Раніше у Мінекономіки повідомили, що реалізують пшеницю з ДПЗКУ та Аграрного фонду, щоб стабілізувати та недопустити зростання ціни на борошно.