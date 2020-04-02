Суд у справі Зайцевої та Дронова пройде без преси

Через епідемічну ситуацію засідання Київського райсуду Харкова у режимі відеоконференції з Верховним судом щодо розгляду касаційних скарг Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у справі резонансного ДТП у центрі Харкова 18 жовтня 2017 року, пройде без преси.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Київському райсуді Харкова.

"Призначений на 3 квітня у режимі відеоконференції з Верховним судом розгляд касаційних скарг захисників засуджених Олени Зайцевої та Геннадія Дронова пройде без представників ЗМІ та осіб, які не є учасниками процесу. Ці обмеження обумовлені карантинними вимогами", - зазначили у суді.

До зали судових засідань, додали у суді, будуть допущені потерпілі, їх представники, захисники, цивільні позивачі та цивільні відповідачі.

Як повідомляв Укрінформ, посилаючись на представника потерпілих Ларису Матвеєву, за даними на 25 березня щонайменше п'ять з дванадцяти потерпілих, включаючи родини загиблих, за дозволом Касаційного суду візьмуть участь у засіданні у Верховному суді щодо розгляду касаційних карг засуджених Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у режимі відеоконференції з Київського райсуду Харкова.

За словами Матвеєвої, причина клопотань потерпілих щодо відеоконференції - не тільки карантин, що само по собі дуже важливо, але і їхнє фінансове становище: "Рішення суду першої інстанції щодо стягнення з засуджених грошових коштів у якості компенсації сім'ям загиблих та потерпілим, досі не виконано. Зайцева заборонила давати будь-яку інформацію щодо того, чи вона працює та заробляє будь-які гроші, а Дронов зараз не працює, бо хворіє".

30 січня Касаційний кримінальний суд призначив на 3 квітня засідання у справі щодо ДТП, бо Зайцева і Дронов оскаржили вирок суду першої інстанції: Зайцева наполягає на пом’якшенні вироку до 5 років ув'язнення умовно, а Дронов - на скасуванні та призначенні нового розгляду справи.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав обох водіїв винними у ДТП та призначив їм по 10 років позбавлення волі та відшкодування компенсації сім'ям загиблих та постраждалих у розмірі 3 млн грн. Апеляційний суд залишив вирок у силі. Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині, Дронова - до колонії на Полтавщині.

18 жовтня 2017 року у центрі Харкова зіткнулися Lexus під керуванням Олени Зайцевої і Volkswagen Геннадія Дронова. Зайцева рухалася вулицею Сумською на великій швидкості на червоне світло, а Дронов у ту саму мить виїхав з бокової вулиці. У результаті зіткнення Lexus відкинуло на натовп пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна жінка померла у лікарні, постраждали 6 людей.