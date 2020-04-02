На Донеччині на самоізоляції перебувають 490 осіб, які прибули з-за кордону

У Донецькій області на самоізоляції перебувають 490 осіб, які прибули з-за кордону.

Про це 1 квітня на пресбрифінгу в Краматорську заявив головний державний санітарний лікар Донецької області Василь Гончаренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас приїхало з-за кордону 490 осіб, які офіційно зареєстровані. Вони всі на самоізоляції і під наглядом поліції, а також медиків первинної допомоги. Ми моніторимо ситуацію, лабораторні центри є по всіх містах і районах області», - сказав санлікар.

Він зазначив, що всього було контактних в осередках (захворювання) 295, залишилося 17 осіб, решта всі сьогодні здорові.

«Як тільки знімається діагноз - надходить негативна відповідь - знімаються з нагляду контактні, і самоізоляція припиняється. Але самоізоляція - це найважливіший режим», - додав Гончаренко.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужали.

У Донецькій області зареєстровано 6 випадків захворювання: 5 - в Маріуполі і 1 - в Бахмуті. Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.