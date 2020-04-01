Кернес стверджує, що Харків готовий протистояти коронавірусу

Харків забезпечений необхідним медичним обладнанням, тестами на виявлення коронавірусу, а містянам будуть безкоштовно видавати захисні маски.

На цьому наголосив мер Харкова Геннадій Кернес в інтерв'ю виданню "Українська правда" напередодні, повідомляє прес-служба Харківської міськради.

"В місті були своєчасно введені карантинні заходи, що дозволило мінімізувати можливості поширення вірусу. Ми забезпечені тестами ПЛР, є апарати штучної вентиляції легенів, а також інше медичне обладнання для лікування хворих, яке придбали для міських лікарень харківські підприємці… Крім того, у нас є можливість допомагати літнім і малозабезпеченим людям продуктовими наборами та аптечками", - наголосив мер.

За його словами, крім медзакладів, які визначені для лікування хворих на коронавірус, у Харкові також передбачені додаткові місця для розгортання лікарень.

"Ми розглядали в якості додаткового майданчика для лікування хворих Палац спорту. Там великий виставковий зал, де можна розгорнути лікарню. Також опрацьовували й інші варіанти на випадок, якщо в місті буде спалах коронавірусу", - додав Кернес, зазначивши, що найближчим часом городяни і медики будуть забезпечені захисними масками.

"Ми зобов'язані забезпечити засобами захисту не тільки медперсонал, а й жителів міста. Тому ми виділили з резервного фонду міста 40 млн грн, з яких за 16 млн грн придбали 1 млн масок. Ці маски ми будемо роздавати безкоштовно жителям міста, лікарям, передавати у дитячі садки, школи та ін. Решту 24 млн грн ми направимо на придбання ще 20 апаратів ШВЛ", - повідомив Кернес.

У Харкові наразі не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус. На Харківщині офіційно підтверджено 1 випадок захворювання.