У Запорізькій області діагностували ще один випадок COVID-19

У Запорізькій області кількість випадків інфікування коронавірусом зросло до 19.

Про це повідомили у Запорізькій ОДА.

«За оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, 01 квітня у Запорізькій області зареєстровано 19 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Протягом доби зареєстровано 6 нових випадків COVID-19», - йдеться у повідомленні обласної влади.

Усі хворі ізольовані, їм надається необхідна медична допомога, стан пацієнтів легкий та середньої тяжкості. На сьогодні у Запорізькій області троє пацієнтів одужало.

Як повідомлялося, станом на ранок 1 квітня у Запорізькій області, за даними обласного лабораторного центру МОЗ, було зафіксовано 18 випадків COVID-19, з них упродовж доби – 5.

У Мелітополі на коронавірус захворів головний лікар міської лікарні та одна з його заступниць, ще 12 медиків відправили на самоізоляцію. Раніше вірус був діагностований у депутата обласної ради, який прилетів з Ізраїлю. За кілька днів захворів і голова обласної ради та його дружина.

Найбільше випадків зараження у Запоріжжі та Мелітополі.