У Чернівцях реконструйований перинатальний центр стане базою для прийому хворих на коронавірус

У Чернівцях завершили реконструкцію обласного перинатального центру, який будували майже 8 років, він поки що стане додатковою базою для прийому хворих на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

"У Чернівцях завершили реконструкцію обласного перинатального центру. Роботи тривали з 2012 року. Через поширення коронавірусу було ухвалено рішення за потреби зробити цей медичний заклад додатковою базою госпіталізації інфікованих на COVID-19 буковинців", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що медики готують перинатальний центр до роботи.

"Дуже важливо, щоб на Буковині народжувалося багато дітей, і перинатальний центр покликаний допомогти у цьому. Дизайн та оснащення тут не гірші за європейські", – зазначив під час відкриття голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Голова ОДА також подякував усім, хто працював над реконструкцією центру.

Фото: facebook.com/SergiiOsachuk