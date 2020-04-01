У Чернівцях реконструйований перинатальний центр стане базою для прийому хворих на коронавірус
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.
"У Чернівцях завершили реконструкцію обласного перинатального центру. Роботи тривали з 2012 року. Через поширення коронавірусу було ухвалено рішення за потреби зробити цей медичний заклад додатковою базою госпіталізації інфікованих на COVID-19 буковинців", - йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що медики готують перинатальний центр до роботи.
"Дуже важливо, щоб на Буковині народжувалося багато дітей, і перинатальний центр покликаний допомогти у цьому. Дизайн та оснащення тут не гірші за європейські", – зазначив під час відкриття голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Голова ОДА також подякував усім, хто працював над реконструкцією центру.
Фото: facebook.com/SergiiOsachuk