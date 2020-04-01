Червоний Хрест передав рятувальникам Донеччини обладнання для боротьби з COVID-19

Міжнародний Комітет Червоного Хреста передав рятувальникам Донеччини сучасне обладнання та оснащення, що буде використовуватися під час проведення заходів для боротьби з COVID-19.

Про це 1 квітня повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

«На базі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Донецькій області відбулася процедура передачі сучасного обладнання та оснащення, що буде використовуватися рятувальниками під час виконання завдань за призначенням в умовах радіаційної, хімічної та біологічної небезпеки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дане обладнання буде також використовуватися рятувальниками Донеччини під час проведення заходів із боротьби з COVID-19.

Зокрема, рятувальники отримали універсальні фільтруючі коробки, панорамні маски, захисні костюми, апарати на стисненому повітрі, а також пневматичний набір для герметизації хімічно-небезпечних ємностей у випадку аварії або пошкодження.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужали.

Фото: ДСНС