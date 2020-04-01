На Прикарпатті майже 600 людей виходять із режиму самоізоляції

В Івано-Франківській області термін самоізоляції завершився у 593 осіб.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу заявив головний державний санітарний лікар в області Руслан Савчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На Прикарпатті термін самоізоляції завершився у 593 осіб», - зазначив Савчук.

Він стверджує, що людей, які перебувають на сомоізоляції, 14 днів контролюють сімейні лікарі, поліція і фахівці обласного лабораторного центру.

Водночас, начальник ГУ НП в Івано-Франківській області Володимир Голубош зазначив, що за останні два тижні згоди на самоізоляцію підписали 1590 осіб, які прибули з-за кордону.

«Зрозуміло, що поліція у спільних нарядах з органами місцевого самоврядування не в змозі щоденно контролювати півтори тисячі осіб. Втім, ми вибірково постійно здійснюємо моніторинг дотримання самоізоляції у телефонному режимі, а також за місцем проведення цієї самоізоляції», - наголосив Голубош.

Він додав, що за минулу добу до відповідальності за порушення карантинних вимог до відповідальності притягнули 4 осіб.

За інформацією Івано-Франківської облдержадміністрації, з початку року на Прикарпаття з-за кордону прибула майже 21 тисяча людей.

На Прикарпатті лабораторно підтвердили 65 випадків захворювання на COVID-19, з них п’ять летальних.

Фото: frankivsk.znaj.ua