На Вінниччині кількість хворих зросла до 49, один - у тяжкому стані

На Вінниччині станом на ранок середи, 1 квітня, кількість хворих на СOVID-19 зросла до 49, один – у тяжкому стані.

Про це на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

«Станом на 10.00 середи у Вінницькій області зареєстрована 121 підозра на коронавірусну інфекцію, спровоковану СOVID-19. Лабораторно підтверджено на цю годину вже 49 випадків СOVID-19, в тому числі четверо дітей. У 66 випадках коронавірус не виявлено, зразки матеріалів іще решти осіб перевіряються», - повідомив Скальський.

За його словами, найбільша кількість хворих зафіксована у Вінниці, - 38 випадків. По два випадки захворювань на СOVID-19 зафіксовано у Гайсинському, Крижопільському і Жмеринському районах, по одному – в Чернівецькому, Хмільницькому, Липовецькому та Іллінецькому районах.

Один з хворих – 56-річний чоловік - перебуває у важкому стані, зумовленому супутніми хронічними захворюваннями.

Пацієнти з лабораторно підтвердженими випадками та з підозрою на СOVID-19 перебувають на стаціонарному лікування у боксованих палатах під постійним медичним спостереженням, на даний час їхній стан стабільний. Визначені контактні особи, які самоізольовані і знаходяться під медико-санітарним наглядом.

Станом на 10.00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків захворювання на коронавірус.