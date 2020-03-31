На Запоріжжі ще одна людина одужала від коронавірусу

У Запорізькій області одужала ще одна людина, яка перехворіла на коронавірус. Наразі медики перевіряють ще 10 підозр на хворобу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Запорізької ОДА Віталій Туринок.

«Поспішаю повідомити добру новину. У нашій області одужав ще один пацієнт. Його, пiсля вiдповідних тестів, здорового, вже виписали з лікарні, і тепер він буде дома. За добу в нашій області не збільшилась кількість захворілих - 13 випадків. Наразі епідеміологи перевіряють ще 10 підозр», - написав він.

За даними обласного лабораторного центру МОЗ, за минулу добу проведено дослідження матеріалу на COVID-19 від 3 хворих з підозрою на інфікування коронавірусом; результати досліджень негативні, коронавірус не виявлений.

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В області коронавірус виявлений у 13 осіб. Серед захворілих - голова Запорізької обласної ради, який заразився від інфікованого коронавірусом депутата обласної ради. Очільник області та його заступники також спілкувались с депутатом, тож пройшли обстеження. Тести на коронавірус негативні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.

Фото: АА