На Житомирщині від пневмонії за два місяці померли 22 особи – ОДА
Про це на брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про рівень смертності від пневмонії в області.
"Ми маємо інформацію за січень-лютий 2020 року. Це 2501 пневмонія і 22 людини померли від неї. За минулі роки ми підготуємо інформацію і надамо її. В середньому це теж було 2200-2300 пневмоній", - зауважив Суслик.
Статистику за 2018 та 2019 роки він пообіцяв озвучити на брифінгу у вівторок, 31 березня.
Вранці Житомирський міський голова Сергій Сухомлин повідомив у Facebook, що у міській лікарні №1 з пневмонією перебуває троє пацієнтів, а з бактеріальною пневмонією – 4. Натомість до лікарні №2 потрапив один пацієнт із пневмонією.
Крім того, у медзакладах Житомира наразі є четверо хворих із підозрою на коронавірус.
Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині зафіксовано 5 випадків коронавірусу, один з яких летальний.
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужало.
За даними Worldоmeters, у світі станом на ніч 31 березня зафіксовано 784,392 випадки коронавірусу, з них 37,780 летальних, 165,035 осіб одужали.