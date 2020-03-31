На Житомирщині від пневмонії за два місяці померли 22 особи – ОДА

На Житомирщині за два місяці цього року від пневмонії померли 22 людини.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про рівень смертності від пневмонії в області.

"Ми маємо інформацію за січень-лютий 2020 року. Це 2501 пневмонія і 22 людини померли від неї. За минулі роки ми підготуємо інформацію і надамо її. В середньому це теж було 2200-2300 пневмоній", - зауважив Суслик.

Статистику за 2018 та 2019 роки він пообіцяв озвучити на брифінгу у вівторок, 31 березня.

Читайте також: На Житомирщині облаштували 12 пунктів для тимчасового прийому хворих на коронавірус

Вранці Житомирський міський голова Сергій Сухомлин повідомив у Facebook, що у міській лікарні №1 з пневмонією перебуває троє пацієнтів, а з бактеріальною пневмонією – 4. Натомість до лікарні №2 потрапив один пацієнт із пневмонією.

Крім того, у медзакладах Житомира наразі є четверо хворих із підозрою на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині зафіксовано 5 випадків коронавірусу, один з яких летальний.

Читайте також: У Сумах легкоатлетичний манеж може стати шпиталем для хворих на коронавірус

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужало.

За даними Worldоmeters, у світі станом на ніч 31 березня зафіксовано 784,392 випадки коронавірусу, з них 37,780 летальних, 165,035 осіб одужали.