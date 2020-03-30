У Сумах легкоатлетичний манеж може стати шпиталем для хворих на коронавірус у разі можливого ускладнення ситуації з Covid-19

Про це під час апаратної наради заявив мер Сум Олександр Лисенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Треба максимально підготувати лікувальні заклади до можливого ускладнення ситуації з Covid-19. Коли не вистачить ліжок у трьох сумських лікарнях - № 1, № 4 та № 5, будемо задіювати у якості госпітальної бази легкоатлетичний манеж СумДУ», - зазначив міський голова.

За прогнозами мера, пік захворювання у Сумах буде за три тижні. За цей час, наголосив Лисенко, потрібно встигнути доремонтувати лікарню № 4 та зробити розводку кисню у лікарні №5.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10:00 30 березня зафіксовано вже 480 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

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