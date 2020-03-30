На Житомирщині облаштували 12 пунктів для тимчасового прийому хворих на коронавірус

На Житомирщині облаштували 12 пунктів для тимчасового прийому хворих на коронавірус

Фото
Укрінформ
На Житомирщині біля 12 медичних закладів рятувальники встановили намети, в яких облаштували тимчасові пункти для прийому хворих на коронавірус.

Про це інформує Житомирська облдержадміністрація.

«Рятувальники Житомирської області спільно з правоохоронцями встановили намети для облаштування тимчасових пунктів прийому та сортування хворих на території 12-ти закладів охорони здоров’я першої хвилі, що розташовані в районах області та м. Житомир», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наповненням наметів необхідним обладнанням для перебування хворих займаються керівники медичних закладів.

Правопорядок біля таких пунктів забезпечуватимуть правоохоронці.

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Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині зафіксовано 5 випадків коронавірусу, 1 з яких летальний.

За інформацією Центру громадського здоров’я, станом на вечір 29 березня в Україні лабораторно підтверджено 475 випадків Covid-19, 10 людей померли, а 6 – видужали.

За даними сайту Worldmeters, на ранок 30 березня у світі коронавірусом захворіли 722 202 особи, з них 151766 одужали і 33 976 померли.

Фото: oda.zht.gov.ua

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