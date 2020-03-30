На Житомирщині облаштували 12 пунктів для тимчасового прийому хворих на коронавірус

На Житомирщині біля 12 медичних закладів рятувальники встановили намети, в яких облаштували тимчасові пункти для прийому хворих на коронавірус.

Про це інформує Житомирська облдержадміністрація.

«Рятувальники Житомирської області спільно з правоохоронцями встановили намети для облаштування тимчасових пунктів прийому та сортування хворих на території 12-ти закладів охорони здоров’я першої хвилі, що розташовані в районах області та м. Житомир», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наповненням наметів необхідним обладнанням для перебування хворих займаються керівники медичних закладів.

Правопорядок біля таких пунктів забезпечуватимуть правоохоронці.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині зафіксовано 5 випадків коронавірусу, 1 з яких летальний.

За інформацією Центру громадського здоров’я, станом на вечір 29 березня в Україні лабораторно підтверджено 475 випадків Covid-19, 10 людей померли, а 6 – видужали.

За даними сайту Worldmeters, на ранок 30 березня у світі коронавірусом захворіли 722 202 особи, з них 151766 одужали і 33 976 померли.

Фото: oda.zht.gov.ua