На Вінниччині лікар заразив COVID-19 пацієнта і трьох колег

На Вінниччині через безвідповідальність хворого лікаря, який попри характерні симптоми ходив на роботу, на COVID-19 захворіли пацієнт і троє медиків.

Про це на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

«Лікар, незважаючи на прояви ГРВІ, що в подальшому була підтверджена лабораторно як коронавірусна інфекція, продовжував виходити на роботу. В ході епідеміологічного розслідування та лабораторного обстеження 34 працівників і пацієнтів закладу виявлено трьох інфікованих працівників і одного пацієнта», - повідомив Скальський.

За його словами, безвідповідальне ставлення до цієї проблеми стало причиною швидкого спалаху коронавірусної інфекції у Вінницькій області «і того, що ми на сьогодні маємо 23 підтверджених випадки».

Посадовець повідомив, що 29 березня в області було відібрано біоматеріал у близько 200 осіб, насамперед, у медиків та осіб з кола контактів хворих на COVID-19. Наразі їх перевіряють лабораторно.

Зокрема, ПРЛ-діагностику екстрено проводять 15-річній дівчині з Гайсинського району, госпіталізованої до місцевої райлікарні.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У світі, за даними Worldmeter, станом на ранок 30 березня зафіксовано 722 202 випадки коронавірусу, 151 766 людей одужали, 33 976 померли.