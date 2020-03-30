Вінниччина отримала другу партію засобів захисту для медиків та витратних матеріалів

Вінниччина уночі отримала другу партію китайських засобів захисту для медиків та витратних матеріалів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

«Сьогодні вночі отримали чергову партію предметів для забезпечення медичного персоналу області: медичні костюми біозахисту - 1280 штук, медичні рукавички - близько 240 тисяч пар, медичні респіратори різних типів, в тому числі N95 для «червоної зони» та N99 (посилений) загальною кількістю близько 20 тисяч штук», - повідомив Скальський.

За його словами, також у розпорядження медиків області надійшли фільтри вірусо-бактеріальні одноразового використання, трубки ендотрахеальні, контури дихальні багаторазового використання і одноразові та інші медичні вироби.

Також область чекає на чергову партію ПРЛ-тестів.

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Станом на 19.00 неділі на Вінниччині зафіксовано 23 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них два – у дітей.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 480 випадків COVID-19.

Фото: Facebook/Владислав Скальський