Вінниччина отримала другу партію засобів захисту для медиків та витратних матеріалів

Вінниччина отримала другу партію засобів захисту для медиків та витратних матеріалів

Укрінформ
Вінниччина уночі отримала другу партію китайських засобів захисту для медиків та витратних матеріалів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

«Сьогодні вночі отримали чергову партію предметів для забезпечення медичного персоналу області: медичні костюми біозахисту - 1280 штук, медичні рукавички - близько 240 тисяч пар, медичні респіратори різних типів, в тому числі N95 для «червоної зони» та N99 (посилений) загальною кількістю близько 20 тисяч штук», - повідомив Скальський.

За його словами, також у розпорядження медиків області надійшли фільтри вірусо-бактеріальні одноразового використання, трубки ендотрахеальні, контури дихальні багаторазового використання і одноразові та інші медичні вироби.

Також область чекає на чергову партію ПРЛ-тестів.

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Станом на 19.00 неділі на Вінниччині зафіксовано 23 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них два – у дітей.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 480 випадків COVID-19.

Фото: Facebook/Владислав Скальський

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