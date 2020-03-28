У Харкові підозрюваний у нападі на журналіста протаранив авто копів

У Харкові позашляховик, за кермом якого був підозрюваний у нападі на телеоператора під час бійки на території ТЦ "Барабашово" 7 червня 2019 року, збив кілька автомобілів, серед яких і поліцейський. П’ятьох людей госпіталізовано.

Провадження за фактом цієї аварії розслідує Державне бюро розслідувань, повідомив кореспонденту Укрінформу речник керівника теруправляння ДБР у Полтаві Олександр Білка.

"Слідчі теруправління ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньої аварії в Харкові за участю службового авто поліції та іншої автомашин за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - зазначив Білка.

Як уточнили Укрінформу у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області щодо ДТП, 27 березня близько 20:45 на перехресті вулиці Бакуліна та проспекту Науки в Харкові водій Lexus в’їхав в службовий автомобіль поліції Mitsubishi Outlander, після чого вдарив Mazda. Внаслідок аварії до лікарні доставили 5 людей: пасажира та водія автомобіля Lexus, водія та пасажира автомобіля Mazda та пасажира службового автомобіля, який також є працівником поліції.

Встановлено, що за кермом автомобіля Lexus, який в’їхав у службовий автомобіль поліції, був Сергій Козлюк - один із підозрюваних у нападі на телеоператора Вадима Макарюка.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня 2019 року 36-річний журналіст-оператор харківської служби новин "Вісті" Вадим Макарюк був жорстоко побитий під час масової бійки підприємців та представників громадських об’єднань через рейдерські захоплення приватної власності на території ТЦ "Барабашово". Невідомі розпилили йому в очі газ, нанесли черепно-мозкову травму, розбили камеру та витягли карту пам’яті з відзнятим матеріалом. На відео свідків видно, як невідомий стріляє у бік оператора. Постраждалий був госпіталізований, переніс травматичний інсульт, знаходився у реанімації, зараз є інвалідом 2 групи.

Харківська місцева прокуратура №2 затвердила обвинувачення у відношенні 4-х учасників конфлікту за фактами хуліганства, умисного побиття журналіста, перешкоджання в його професійної діяльності.

У червні Київський райсуд Харкова обрав для усіх чотирьох цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом на 2 місяці досудового слідства. Прокурор просив для усіх чотирьох арешт з перебуванням у СІЗО.

У серпні Київський райсуд Харкова змінив запобіжний захід Сергію Козлюку, підозрюваному у побитті журналіста Вадима Макарюка, з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт.