Харківський "Турбоатом" перейшов на неповний робочий день

Одне з найбільших підприємств Харкова - ПАТ "Турбоатом" - перейшло на роботу в режимі неповного дня.

Цей факт кореспонденту Укрінформу підтвердили в адміністрації "Турбоатому".

"Керівництво підприємства прийняло рішення про перехід на неповний робочий день через ситуацію, пов'язану з коронавірусом. У структурних підрозділах склали списки тих співробітників, які не вкрай потрібні для оперативної діяльності заводу. При цьому вони будуть працювати неповний робочий день: від 75 до 92 годин на місяць", - зазначили в адміністрації заводу, наголосивши, що ці заходи введені вимушено.

На підприємстві пояснили, що повна зупинка заводу неможлива, бо це приведе до зриву контрактних зобов'язань. І додали, що зараз знайдено єдиний можливий і законний варіант фінансової підтримки працівників, котрі не залучені до оперативного виробництва: звернутися до міського центру зайнятості з проханням оформити компенсації.

Читайте також: На Турбоатомі обговорили програми співпраці з партнерами із США та Японії

Як раніше повідомив генеральний директор ПАТ "Турбоатом" Віктор Субботін, неповний робочий день працюватимуть 3,5 тис. працівників заводу. 800 людей взяли відпустку за свій рахунок до 3 квітня, близько 600 - у тарифній відпустці, і ще майже100 співробітників працюють віддалено.

У режимі повного робочого дня, за словами гендиректора, працюватимуть 1,5 тис. членів трудового колективу.

Як повідомлялося, 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

Читайте також: Укрнафта може зупинити виробництво через коронавірус і падіння цін на нафту

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.

Закрилися заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Фото: turboatom.com.ua