На Турбоатомі обговорили програми співпраці з партнерами із США та Японії
Укрінформ
Представники одразу двох іноземних компаній – «Holtec International» (США) і «Mitsubishi Electric Corporation» (Японія), відвідали харківський «Турбоатом».
Про це повідомляє kh-news.net.
Як пояснив генеральний директор «Турбоатому» Віктор Суботін, зустріч відбулася з ініціативи компанії «Holtec International.
Гості ознайомилися з роботою кількох провідних цехів підприємства. За словами віце-президента з ядерних технологій «Holtec International»Томаса Марсилля, компанія має намір реалізувати дві програми тривалого співробітництва з Україною: будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива, а також програму розвитку модульних ядерних АЕС потужністю 160 МВт.
На думку гостей, на «Турбоатомі» є унікальні можливості виробництва парових турбін, і партнерські відносини з підприємством будуть розвиватися.