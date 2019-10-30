На Турбоатомі обговорили програми співпраці з партнерами із США та Японії

Представники одразу двох іноземних компаній – «Holtec International» (США) і «Mitsubishi Electric Corporation» (Японія), відвідали харківський «Турбоатом».

Про це повідомляє kh-news.net.

Як пояснив генеральний директор «Турбоатому» Віктор Суботін, зустріч відбулася з ініціативи компанії «Holtec International.

Гості ознайомилися з роботою кількох провідних цехів підприємства. За словами віце-президента з ядерних технологій «Holtec International»Томаса Марсилля, компанія має намір реалізувати дві програми тривалого співробітництва з Україною: будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива, а також програму розвитку модульних ядерних АЕС потужністю 160 МВт.

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На думку гостей, на «Турбоатомі» є унікальні можливості виробництва парових турбін, і партнерські відносини з підприємством будуть розвиватися.