Заступник мера Ірпеня: на Київщині - ще два випадки коронавірусу

На Київщині у місті Ірпінь та селищі Ворзель 27 березня зафіксовано по одному випадку захворювання, спричиненого коронавірусом Covid-19.

Про це написав перший заступник міського голови Олександр Маркушин у Facebook.

"На жаль, в Ірпінському регіоні ще два підтверджених випадки Covid-19 (один випадок - Ірпінь, другий - Ворзель). Першою була вагітна мешканка Ірпеня, яка наразі перебуває у Білій Церкві.

Щойно ми отримали лабораторні підтвердження про ще два випадки захворювання в жителів нашого регіону", - написав він.

Чиновник додав, що це дві жінки, обидві нещодавно повернулись із закордону в Україну.

"Одна проживає в місті Ірпінь, друга проживає в селищі Ворзель (входить в адмінпорядкування Ірпінської міської ради)", - додав Маркушин.

Він зауважив, що антивірусний штаб Ірпеня встановлює коло контактів обох хворих та вкотре закликає жителів міста дотримуватися максимальної самоізоляції.

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Як повідомлялося, станом на 14 год. 27 березня у Київській області всього було офіційно підтверджено 32 випадки захворювання на коронавірус.

З них 16 - в Обухівському районі, 5 випадків - у Києво-Святошинському районі, 3 - у місті Бровари, 2 - у Бориспільському районі. По одному зафіксованому підтвердженому випадку захворювання - у смт Ставище, м. Ірпені, м. Білій Церкві, Білоцерківському районі - село Фурси, Васильківському та Броварському районах.

В Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, станом на ранок 27 березня загалом підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних. Також 5 людей одужали.