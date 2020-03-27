Двоє інфікованих коронавірусом із Житомирщини не були за кордоном – голова ОДА

Двоє чоловіків із Житомирщини, в яких напередодні лабораторно підтверджено коронавіріус, не були за кордоном.

Про це під час брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Бердичеві та Малині захворіли два чоловіки. Медики разом із поліцією працюють, щоб встановити всіх контактних. Обоє не були за кордоном, і можу сказати, що коронавірус вже поширюється серед контактних. Стан хворих стабільний, вони знаходяться в інфекційних відділеннях», - акцентував Бунечко.

За словами голови ОДА, про чоловіка з Малина відомо про 6 контактних із ним осіб.

Натомість у Бердичеві, де виявили ще одного хворого, з ним контактували 10 осіб. Нині вони перебувають на обсервації в місцевому госпіталі для ветеранів війни. Є інформація, що пацієнт мав справу із тими, хто повернувся з-за кордону.

В ОДА також повідомили, що наразі підозру на коронавірус перевіряють щодо 16-річного хлопця з Черняхова, який спілкувався з тими, хто повернувся з інших країн. Крім того, лабораторний центр опрацьовує матеріал від 6 парафіян з Радомишля, в яких експрес-тест показав коронавірус.

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Як повідомляв Укрінформ, наразі на Житомирщині 4 підтверджені лабораторно випадки коронавірусу, 1 з яких летальний.

В Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, станом на ранок 27 березня загалом підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних. Такаж 5 людей одужали.

Фото: АА.