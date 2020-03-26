На Буковині усі діти з Covid-19 почуваються добре

Усі хворі на коронавірус жителі Буковини перебувають у стабільному стані, троє мають пневмонії, а в одного з них - лихоманка. Діти, в яких підтвердили Covid-19, переносять недугу у легкій формі, без підвищеної температури.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька облдержадміністрація.

"Стан буковинців, недужих на коронавірус, уранці 26 березня стабільний. У трьох пацієнтів є пневмонія, але погіршень не зафіксовано. Лихоманка є лише в одного з цих хворих. Усі вони перебувають під цілодобовим спостереженням лікарів. Усі діти, госпіталізовані до обласної дитячої клінічної лікарні, почуваються добре, температура в межах норми. У них хвороба перебігає у легкій формі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що 23 березня до лікарні привезли маму із дитиною, у яких підозрювали Covid-19. Результат тесту у матері виявився позитивним. Стан хворої стабільний, вона перебуває під наглядом лікаря-інфекціоніста.

Усі пацієнти із підтвердженим Covid-19 та підозрою на нього забезпечені ліками.

"25 березня з обласної лікарні виписали 5 пацієнтів, яких раніше було госпіталізовано з підозрою на коронавірус. Зроблені їм повторні тести показали негативний результат", - додали в ОДА.

Другий хворий на Covid-19, який уже має перший негативний тест на цю недугу, очікує на другий результат тесту.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.