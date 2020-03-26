На Закарпатті в самоізоляції після повернення з-за кордону перебувають 7233 особи

У Закарпатській області в зв’язку з поширенням коронавірусу в самоізоляції перебувають 7233 особи, які повернулися з-за кордону.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Закарпатської обласної ради.

“Сьогодні, 26 березня, відбулося засідання оперативного штабу із запобігання та протидії поширенню на території Закарпаття коронавірусу Covid-19. Йшлося про те, що українці продовжують повертатися додому. Зазначалось також, що з 18 по 25 березня підписали заяв на самоізоляцію - 6729 осіб. Із них 6346 - звернулося до сімейних лікарів. Усього по області в самоізоляції перебуває станом на 25 березня ц.р. - 7233 закарпатці”, - поінформував голова облради Михайло Рівіс.

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Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. На Закарпатті коронавірус не виявлено.