У Запоріжжі закривають парки і починають дезинфікувати під'їзди

У зв'язку із введенням в країні режиму надзвичайної ситуації у Запоріжжі закривають всі парки, дитячі майданчики, включно з прибудинковими, та починають обробляти під'їзди дезинфікуючими розчинами.

Про це журналістам сказав радник міського голови Запоріжжя Валерій Еделєв.

"Керуючі компанії та ОСББ мають обробляти під’їзди багатоповерхівок спеціальними дезінфікуючими розчинами. Тимчасово на період карантину будуть зачинені всі парки, атракціони, дитячі майданчики, у тому числі й ті, які знаходяться на прибудинкових територіях", - зазначив Еделєв.

За його словами в місті введено додатковий контроль – до адмінбудівель та на територію промислових підприємств відвідувачі допускатимуться лише у захисних медичних масках.

"Коли містяни повністю будуть забезпечені засобами індивідуального захисту, додатково ухвалимо рішення, аби вони одягали маски і під час перебування в громадських місцях. Крім того, ця ж вимога стосується продавців продуктів харчування. Звернулися також до управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку з пропозицією розглянути й опрацювати можливість забезпечення проїзду пасажирів громадським транспортом теж у захисних масках", - додав радник мера.

Як раніше повідомлялось, вчора в Запорізькій області виявили перші випадки захворювання на коронавірус. За інформацією головного державного санітарного лікаря Запорізької області, 4 випадки - у Запоріжжі, 1 - в Мелітополі. Мешканка Мелітополя проходить лікування вдома, вона на самоізоляції, пневмонії в неї немає.

В Україні станом на вечір 25 березня підтверджено 145 випадків коронавірусу, 5 людей померли, один пацієнт одужав.

Через поширення коронавірусу по всій Україні урядом оголошено режим надзвичайної ситуації. Він триватиме до 24 квітня.