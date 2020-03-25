У Запоріжжі на боротьбу з коронавірусом виділили ₴100 мільйонів і підготували 8 лікарень

Депутати Запорізької міської ради в середу, 25 березня, перерозподілили 100 млн грн на боротьбу з коронавірусом і підготували 8 лікарень на випадок, якщо потрібно буде госпіталізувати хворих.

Про це час брифінгу в Запорізькій ОДА заявив радник міського голови Запоріжжя Валерій Еделєв.

«Місто виділило більш як 99 млн грн на придбання обладнання, деззасобів, медикаментів, засобів індивідуального захисту. Підготовлено вісім медичних установ: лікарні № 6, 2, 9, 7, 8, 10. Крім того, 700 ліжок підготували у 5-й дитячій лікарні та 90 - у 4-му пологовому будинку. Також зазначу, що на підвезення медиків з бюджету міста виділено 700 тисяч гривень», - повідомив Еделєв.

Пацієнтів з підозрою і вже підтвердженим коронавірусом госпіталізуватимуть в обласну інфекційну лікарню.

За інформацією головного державного санітарного лікаря Запорізької області Романа Терехова, на сьогодні сформовано мінімальний запас, який дасть змогу медикам працювати в найближчі три тижні.

«Для найоб'єктивнішого результату по діагностиці, у нас є все. Ми отримали тести з трьох джерел (меценатська допомога, гуманітарний вантаж з Китаю і за рахунок міського бюджету). 1300 досліджень можемо провести», - сказав Терехов.

Як повідомлялося, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

У Запорізькій області коронавірус зафіксували у 5 осіб.

Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію і продовжив карантин.