Грип в Україні: за тиждень понад 200 тисяч хворих, двоє померли

За минулий тиждень в Україні на ГРВІ захворіла 201 591 людина, із них 53,2% - діти.

Про це з посиланням на Центр громадського здоров'я повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За минулий тиждень (16–22.03.2020) на ГРВІ захворіла 201 591 людина, із них 53,2% - діти... За тиждень отримано повідомлення про два летальні випадки унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону - 68); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, інтенсивний показник захворюваності становив 527,2 на 100 000 населення, що на 10,6% більше від епідемічного порогу по Україні. У країні зафіксовано широке географічне поширення грипу.

В 11 областях та м. Київ не зареєстровано перевищення епідемічного рівня, в інших 13 областях перевищення епідемічного порогу відповідає низькій інтенсивності епідемічної активності грипу та ГРВІ.

За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 20 із 149 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 7 - типу А(Н1)pdm09, 10 - А не субтипований, 3 - типу B.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 48 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 984 особи, поінформували у МОЗ.