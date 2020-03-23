Сезон грипу: у Києві зростає кількість хворих
Про це повідомляє пресслужба КМДА у Facebook.
"Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 22,2% у порівнянні з попереднім тижнем", - йдеться у повідомленні.
Так, у Києві за минулий тиждень зареєстровано 14 893 хворих на грип та ГРВІ.
За інформацією КМДА, з початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 574 особи.
Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав народних депутатів проголосувати за введення надзвичайного стану в країні через коронавірус.
До 3 квітня в країні оголошено карантин та обмежувальні заходи через коронавірус. Надзвичайну ситуацію введено у низці областей і в тому числі у Києві.
В Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.