Перший інфікований на Луганщині заразився коронавірусом від Шахова - голова ОДА

У людини, в якої вперше на Луганщині діагностували Covid-19, стан здоров’я стабілізувався і температура впала до прийнятного рівня. Чоловік захворів після того, як поспілкувався з народним депутатом від Луганщини.

Про це на брифінгу сказав голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Людина ця знаходиться в боксі, ізольована. Більш того, вона може отримати подвійний статус. Статус першої людини, яка офіційно захворіла на коронавірус – і, дай Боже, статус першої людини, яка офіційно стала здоровою після хвороби. Тому що на сьогоднішній день пік хвороби вже пройшов; лікарі говорять про позитивну динаміку. Вже більш-менш стабілізувалась температура», - розповів Гайдай.

Він додав, що є на території Луганщини ще шість осіб, у яких були взяті зразки для дослідження на коронавірус і відправлені до Києва.

На запитання кореспондента Укрінформу щодо особи хворого очільник області відповів, що для нього не є етичним називати цю людину, але заперечив, що це не той заробітчанин і мешканець окупованої території, про якого він згадував на вчорашньому брифінгу.

Утім, він уточнив, що чоловік захворів після того, як поспілкувався з народним депутатом від Луганщини Сергієм Шаховим, у якого також підтверджено такий самий діагноз.

Таким чином Гайдай непрямо підтвердив повідомлення місцевих ЗМІ, що коронавірус виявлено в лідера обласного осередку партії «Батьківщина» Олександра Романовського. Сьогодні він знаходиться в інфекційному відділенні міської лікарні Рубіжного.

Що стосується впровадження на території Луганської області режиму надзвичайної ситуації, очільник області, який одночасно є керівником обласної військово-цивільної ситуації, зазначив, що саме через прифронтовий статус території для населення помітних змін не очікується. Планується лише дещо переформатувати штаб з техногенно-екологічної безпеки, який відтепер працюватиме цілодобово.

Читайте також: Перед засіданням Київради депутатам мірятимуть температуру та видаватимуть маски

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу, 25 березня, запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів, до 24 квітня. Раніше карантин оголошувався до 3 квітня.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.