Перед засіданням Київради депутатам мірятимуть температуру та видаватимуть маски

Секретар Київради Володимир Прокопів закликає депутатів Київської міської ради прийти на позачергове засідання міськради, яке відбудеться 26 березня.

Про це він написав у Facebook.

"Закликаю всіх депутатів завтра, 26 березня, прийти на засідання Київради. Зі свого боку обіцяю максимально подбати про вашу безпеку: Перед засіданням у кожного депутата виміряють температуру; Вам видадуть маски та рукавиці; Приміщення Ради буде повністю продезінфіковано", - зазначив він.

Як повідомлялось, Київрада збереться на позачергове засідання 26 березня, аби переглянути бюджет міста з урахуванням витрат на боротьбу з розповсюдженням епідемії коронавірусу.

У середу, 25 березня, вдень у столиці зареєстровані ще три нових випадки захворювання на коронавірус. Таким чином кількість киян, що захворіли на Covid-19, зросла в місті до 34 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію і продовжив карантин.

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В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За останніми даними, у світі зареєстровано 436 538 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 643 летальних і 111 889 випадків одужання.