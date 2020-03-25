Перед засіданням Київради депутатам мірятимуть температуру та видаватимуть маски

Перед засіданням Київради депутатам мірятимуть температуру та видаватимуть маски

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Укрінформ
Секретар Київради Володимир Прокопів закликає депутатів Київської міської ради прийти на позачергове засідання міськради, яке відбудеться 26 березня.

Про це він написав у Facebook.

"Закликаю всіх депутатів завтра, 26 березня, прийти на засідання Київради. Зі свого боку обіцяю максимально подбати про вашу безпеку: Перед засіданням у кожного депутата виміряють температуру; Вам видадуть маски та рукавиці; Приміщення Ради буде повністю продезінфіковано", - зазначив він.

Як повідомлялось, Київрада збереться на позачергове засідання 26 березня, аби переглянути бюджет міста з урахуванням витрат на боротьбу з розповсюдженням епідемії коронавірусу.

У середу, 25 березня, вдень у столиці зареєстровані ще три нових випадки захворювання на коронавірус. Таким чином кількість киян, що захворіли на Covid-19, зросла в місті до 34 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію і продовжив карантин.

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В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За останніми даними, у світі зареєстровано 436 538 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 643 летальних і 111 889 випадків одужання.

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