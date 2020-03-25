Київрада збереться на позачергове засідання

Київська міська рада у четвер, 26 березня, збереться для ухвалення невідкладних рішень.

Про це заявив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів за результатами погоджувальної ради депутатських фракцій та груп, повідомляє пресслужба Київради.

«У час карантину та загрози поширення Covid-19 міська влада має подбати про соціально-незахищених киян. Зокрема, маємо перерозподілити бюджет для захисту малозабезпечених груп населення та на потреби охорони здоров’я у столиці. Саме тому Київрада планує зібратися для проведення позачергового засідання і прийняти низку нагальних рішень», - зазначив Прокопів.

За його словами, основна мета засідання – прийняти нагальні проєкти рішень, які запобігатимуть розповсюдженню коронавірусу та є важливими для різних категорій громадян.

Також міська влада має допомогти представникам малого та середнього бізнесу, які змушені призупинити свій бізнес на час карантину.

«Місто відчуває свою відповідальність і перед підприємцями, тому пропонує орендарям комунального майна надати 50-відсоткову знижку на наступні 5 місяців. За все це маємо проголосувати уже найближчого четверга», - наголосив Прокопів.

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Пленарне засідання Київської міської ради заплановано на 14:00. У зв’язку з обмежувальними заходами доступ громадськості та представників засобів масової інформації до КМР не передбачено. Онлайн-трансляція засідання буде забезпечена на порталі Київради та на офіційній сторінці у Youtube.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. У Києві - 31 випадок коронавірусу (з них 2 виявлено протягом останньої доби).