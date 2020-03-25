Мер Франківська заявляє про збільшення випадків пневмонії

В Івано-Франківську констатують збільшення випадків захворювання на пневмонію.

Про це у відеозверненні повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«На жаль, є тенденція до зростання кількості випадків пневмонії... До прикладу, за добу до Центральної міської клінічної лікарні з важкими пневмоніями поступили 12 людей, у міську лікарню №1 – двоє», - зазначив Марцінків.

За його інформацією, наразі у ЦМКЛ Івано-Франківська з пневмонією перебувають 42 особи, ще 19 – в лікарні №1.

Мер Івано-Франківська наголосив на необхідності дотримання карантинних заходів і особливо просить не нехтувати режимом самоізоляції тих людей, які повернулись до Франківська з-за кордону. За останні дні, каже, з країн Європи повернулись додому 535 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, на Прикарпатті коронавірус підозрюють у двох жінок, які померли в інфекційній лікарні від пневмонії. Наразі, на Прикарпатті підтвердили 5 випадків захворювання на Covid-19, один із них летальний. Учора Прикарпаття отримало 5 тисяч експрес-тестів для діагностики коронавірусу.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.