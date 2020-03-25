На кордоні з Угорщиною водії фур перекривали рух

Зранку на КПП “Тиса” на україно-угорському кордоні в Закарпатській області стався інцидент із водіями фур, котрі відмовлялися підписувати зобов'язання про самоізоляцію і тимчасово перекрили рух через кордон.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Чопського прикордонного загону ДПСУ Олена Трачук.

“У пункті пропуску "Тиса" на українсько-угорському кордоні наразі немає ніякого блокування руху, проїзд вільний. Зранку там був інцидент із водіями вантажівок, котрі відмовлялися підписувати зобов'язання про самоізоляцію, яке повинні підписувати усі громадяни, старші 16 років, котрі в'їжджають в Україну з ЄС,” - пояснила Трачук.

Прикордонники довели до відома водіїв, що згідно постанови №3 головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, підписувати зобов'язання про самоізоляцію повинні усі громадяни, окрім водїв, що здійснюють міжнародні перевезення.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання. В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.