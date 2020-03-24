Закарпаття отримало 5 тисяч швидких тестів на Covid-19

На Закарпаття прибула перша партія критично важливого медичного забезпечення, а саме 5 тисяч швидких тестів на визначення Covid-19, а також високоточні тести ПЛР на Covid-19, 2 660 респіраторів та 280 костюмів біобезпеки.

Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк у Facebook.

"Сьогодні на Закарпаття прибула перша партія критично важливого медичного забезпечення, а саме 5 тисяч швидких тестів на визначення Covid-19, також високоточні тести ПЛР на Covid-19, 2 тисячі 660 респіраторів та 280 костюмів біобезпеки", - написав він.

За словами чиновника, все зазначене вище невідкладно було направлене до лікарень, які визначені основними для прийому хворих в області.

Разом з тим, частину меддопомоги направлять і в інфекційні відділення районних лікарень.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.

За даними сайту Worldometers, станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 людей померли.

Фото: facebook/Shynkariuk Igor